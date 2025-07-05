Ли Бен-хон высказался о продолжении «Игры в кальмара»

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у звезды сериала «Игры в кальмара» Ли Бён-хона. Он рассказал о возможном спин-оффе знаменитого шоу.

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По словам актёра, его персонаж распорядитель игр не был до конца раскрыт в оригинальном сериале. Он заявил, что если Netflix начнёт разрабатывать отдельное шоу про антагониста, то он с удовольствием бы вернулся к роли.

Режиссёр и я шутили о спин-оффе про распорядителя с самого начала. Мы оба думали, что он или рекрутер могли бы быть интересны для нового сюжета, потому что мы ещё не исследовали этих персонажей полностью. Их предыстория всё ещё неопределенна, а их характер всё ещё не до конца раскрыт. Было бы очень забавно взглянуть на распорядителя в его спин-оффе. Конечно, я бы хотел сыграть в нём главную роль. Персонаж уже создан и разработан, а я очень им очарован. Мне и фанатам любопытно узнать о нём больше.

Третий сезон «Игры в кальмара» вышел 27 июня на Netflix. Он стал завершающим для всего сериал. Сейчас в разработке находится американский спин-офф «Игры в кальмара», над которым трудится Дэвид Финчер. Сам автор шоу заявлял, что якобы не знает ничего о новом проекте.