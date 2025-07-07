Виктор Добронравов рассказал, почему не хочет смотреть «Игру в кальмара»

Актер Виктор Добронравов заявил НСН, что не хочет смотреть то, что смотрит весь мир, так как это похоже на стадное чувство.

Заслуженный артист России Виктор Добронравов заявил спецкору НСН, что сериал "Игра в кальмара" разбудил в нем дух противоречия.

«Сейчас очень много информации. Для молодежи это большой плюс, но в то же время им сложнее, потому что все размывается. Мы включаем телевизор и видим миллион сериалов: турецкие, китайские, японские, голливудские, корейские, российские… Тебе из всего этого потока нужно найти что-то интересное. Я вот до сих пор не посмотрел сериал «Игра в кальмара», потому что во мне просыпается дух противоречия: всех как баранов заставляют смотреть то, что смотрит весь мир. Из океана информации зрителю нужно найти что-то интересное. Но все равно, чем больше возможностей и для актеров, и для зрителей, тем лучше», - сказал актер на кинофестивале «В кругу семьи».

Ранее народный артист России Федор Добронравов рассказал пресс-центре НСН, что российские режиссеры больше не хотят быть похожими на голливудских.