Артемий Лебедев дебютирует в кино

Артемий Лебедев и Hofmannita снялись в фильме ужасов, основанном на славянской мифологии. Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре Premier.

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Фильм ужасов "Мора" - это мистическая история, в которой зумеры отправляются исследовать языческие культы и оказываются втянуты в ритуальные жертвоприношения. Суть фолк-хоррора - столкновение цифрового поколения с древним злом.

По сюжету молодой блогер Даня приезжает в глушь, чтобы снять видео на тему древних языческих культов. Вместе с друзьями он отправляется в этнографический музей на экскурсию, а после - на вечеринку в дом у озера. Веселье заканчивается, когда начинают исчезать люди и в лесу появляется ужасающий и загадочный Мельник. Становится ясно: ребят ждет совсем не отдых и веселье, а столкновение с пробудившимися древними силами. Лес не принимает чужаков. Особенно тех, кто пришел с камерами.

Режиссером фильма стал Даниил Тигулев, авторы идеи - Алексей Федорко и Денис Гербер. В ролях Андрей Мартынов, Виктория Воробьева, Ксения Дементьева, Кирилл Митрофанов, Матвей Астраханцев, Вадим Соснин, Ульяна Чжан, Алина Большакова, Анна Головнева, Анна Помысухина. Также в фильме сыграли Артемий Лебедев и Анна Михеева (Хофманнита).