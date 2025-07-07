Шарлиз Терон раскрыла свое отношение к трюкам

Актриса Шарлиз Терон в честь выхода «Бессмертной гвардии 2» рассказала, что за последние годы старается самостоятельно выполнять как меньше трюков, поскольку ранее во время их выполнения лично она получила серьёзные травмы.

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По словам Терон, она пережила множество операций, в том числе на обоих локтях, правом плече, большом пальце и на запястье.

«Первую травму я получила ещё во время первой попытки сыграть в экшене — в неудачном фильме "Эон Флакс". На девятый день съёмок я делала прыжок назад с опорой на руки, не поднялась достаточно высоко и приземлилась шеей на бетонный мост».

Актриса подчеркнула, что труд каскадёров невероятно важен и его нужно высоко ценить, поскольку, если бы не они, в фильмах с её участием не было бы таких зрелищных экшен-сцен.