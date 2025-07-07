Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой звездой за всю историю кино

Американская актриса Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой среди коллег по цеху за всю историю кино. Это произошло благодаря последнему фильму, в котором артистка получила одну из главных ролей.

Общая касса фильмов с участием Йоханссон к настоящему моменту достигла отметки в 14,8 миллиарда долларов. Значительную часть этой суммы более 8,7 миллиарда принесли четыре блокбастера, где актриса сыграла супергероиню Наташу Романову, известную как Черная вдова.

В первую пятерку самых кассовых актеров также вошли Том Хэнкс, Роберт Дауни-младший, Сэмюэл Л. Джексон и Крис Прэтт. Четверо из них снимались в тех же проектах, что и Йоханссон, пишет издание The Numbers.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон выдвинула претензию к компании-разработчику чат-бота, который заговорил ее голосом. По словам актрисы, представители компании обращались к ней с просьбой озвучить новую систему. Она отклонила это предложение "по личным причинам". Но через девять месяцев, когда чат-бот представили публике, оказалось, что его озвучка очень похожа на голос актрисы.