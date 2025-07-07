Светлана Иванова рассказала о своем отношении к откровенным сценам

Светлана Иванова — одна из тех актрис, кто категорически отказывается от «обнаженки» на экране. На то у супруги Джаника Файзиева есть веские причины. В эксклюзивном интервью изданию «Атмосфера» звезда фильма «Август. Восьмого» рассказала, с чем связан ее строгий принцип.

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По словам Светланы, она от природы довольно стеснительный человек. Однако иногда она готова пойти на компромисс, если подобный эпизод раскрывает ее героиню, но и здесь есть нюансы.

«Я принимаю участие в откровенных сценах, если это помогает рассказать историю и раскрывает мою героиню с драматургически нужной стороны. Для меня это не самые комфортные сцены, но они не всегда подразумевают обнажение», — поделилась актриса.

Иванова считает, что актерам совершенно необязательно демонстрировать свои тела, чтобы показать страсть и любовь. К тому же, сцены с помощью разнообразия киноязыка можно снять так, чтобы не было никакой обнаженки, при этом зритель прочувствовал бы эмоции.

«Мне кажется, что очень часто обнажение используется ради обнажения, а не ради глубины, чего хотелось бы любому артисту», — отметила Светлана.

Она добавила, что редкий актер желает раздеваться на камеру. Но если это нужно для раскрытия сюжета, то можно пойти на уступку, балансируя на грани чувственности и эротики.