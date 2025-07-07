Дочь Игоря Николаева дебютировала в кино

Девятилетняя дочь 65-летнего Игоря Николаева и 42-летней Юлии Проскуряковой Вероника начала интересоваться сценой. В апреле девочка выступила с песней, а теперь решила попробовать себя в качестве актрисы.

© Passion.ru

Школьница рассказывает о событиях в жизни в своем блоге. Дочь народного артиста поделилась радостной новостью — ее утвердили на роль в фильме. Веронике даже выделили собственный фургон для подготовки к съемкам.

«Сегодня у меня первый съемочный день! — сказала восторженно девочка. — Пожелайте мне удачи! Я вам покажу вагончик для актеров».

Звездная наследница показала, как обустроен вагончик — внутри есть диван, туалет, стол, подсветка, кондиционер.

За кадром был слышен голос мамы Вероники Юлии Проскуряковой, которая в 2022 году окончила ГИТИС. В одном из самых престижных актерских вузов Проскурякова училась на заочном отделении с 2017 года. Первой женой музыканта была его одноклассница Елена. От нее у артиста есть дочь Юлия, которая живет в Майами и работает там врачом. С 1992 по 2001 год жил в браке с Наташей Королевой. В 2010 году супругой Николаева стала Юлия Проскурякова.

Ранее мы писали о том, что певец Игорь Николаев снялся с женой Юлией и дочерью Вероникой для детского шоу. Не так давно артист рассказывал, что написал для девятилетней наследницы песню под названием «Золотистый ретривер».