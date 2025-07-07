Фильм «Няньки» помнят почти все, кто застал эпоху видеокассет. В России он стал культовым, а вот в США остался малозаметной картиной. Главные роли сыграли братья-близнецы Дэвид и Питер Пол, известные как The Barbarian Brothers.

До «Нянек» они снялись в фэнтези-фильме «Варвары», который критики окрестили неудачной попыткой повторить успех «Конана». Позже был менее известный проект «Двойные неприятности». Настоящую популярность им принесла роль двух громоздких, но добродушных нянь. Однако на голливудский Олимп это их не вывело.

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Старший брат, Дэвид Пол, скончался в 2020 году в возрасте 62 лет. Питер после этого отошел от публичности. Ранее он вел YouTube-канал и появлялся в шоу, но, по сообщениям фанатов, отказался от этого на фоне ухудшения психического состояния, особенно после смерти брата.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Sayd0o.