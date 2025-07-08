Энн Хэтэуэй рассказала о самой сложной роли в кино

В интервью журналу Vogue актриса Энн Хэтэуэй, известная в том числе по «Дьявол носит Prada», рассказала, роль в каком кино для неё была самой трудной. Речь про ленту A24 «Мать Мария».

© Чемпионат.com

По словам Энн, ей было тяжело на съёмках, поскольку режиссёр картины буквально лепил из актрисы нового для неё персонажа, а она всё не могла найти в себе этот самый образ.

Это смирение — приходить каждый день и знать, что ты будешь отстойно играть. Чтобы прийти к такому мышлению, мне пришлось избавиться от некоторых вещей — и это было непросто. Это освободило меня, хоть и было тяжело.

Трудности были и во время работы над одной очень напряжённой сценой. По словам Энн, в этот момент она доверилась коллеге, которая тоже играла в фильме.

У ленты пока нет ни деталей, ни даты выхода.