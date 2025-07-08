«Важно развиваться самому». Интервью с Александрой Власовой

Новый сериал «Остаться друзьями» стартовал на телеканале ТНТ. Одну из ролей в нем сыграла актриса Александра Власова. «Вечерняя Москва» побеседовала с артисткой.

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Александра, что можете сказать о вашей героине? Какой у нее характер, чему у нее можно поучиться?

— Зоя — отличный профессионал, добрая, с характером, сильная. Знает чего хочет, где-то наивная, чуткая. Но, к сожалению, пока не встретившая своего человека.

По сюжету спустя много лет судьба снова сводит вашу героиню с Ромой — героем Бориса Дергачева. А были ли в вашей жизни такие судьбоносные встречи и гости из прошлого? Складывалось ли дальнейшее общение?

— Гости из прошлого периодически появляются. И чаще всего после общения с ними я в очередной раз делаю вывод, что все так, как надо, что жизнь развела нас по понятным причинам и у каждого теперь свой путь.

Как работалось вместе с Борисом? Были ли вы знакомы до этих съемок в сериале?

— Нет, до проекта не были знакомы с Борей, но сработались, и, надеюсь, у нас получилась хорошая история, которая многому научит наших героев. А вообще наш сериал подарил мне прекрасные знакомства и чудесных людей! С которыми мы общаемся, ходим на концерты и остаемся на связи. Очень рада, что это случилось!

Вы занимались танцами, получили юридическое образование, но после окончили Школу драмы Германа Сидакова. Как вы пришли к выбору именно этой профессии?

— Самое главное — делать то, что любишь и что хочешь. У меня всегда была тяга к сцене, выступлениям, но мое время пришло тогда, когда надо. Иногда я начинаю думать о том, что поздно начала, а потом вспоминаю, что у каждого свой путь, и благодарю свой.

Александра, вы снимались в детективах, комедиях, мистических лентах. А где вам работалось особенно комфортно?

— Я и сейчас бы пробовала и пробовала что-то новое. Например, с пистолетом преступников я еще никогда не ловила и давно у меня не было исторических проектов. В каждой роли был свой опыт, новые люди, радости и трудности. А комфортно обычно с теми, с кем мыслишь одинаково, в одном направлении. Даже усталость не так чувствуется, особенно если это игра вдолгую, она вдохновляет и заряжает!

Вы как-то сказали, что каждый проект приходит к актеру тогда, когда нужно, исходя из уровня внутреннего роста, жизненного периода, исходя из того, что актер способен сказать через роль и есть ли, чем ему поделиться. А какая роль сегодня соответствует вашему внутреннему состоянию?

— Я бы очень хотела сыграть Мэри Поппинс, а еще — Маргариту из «Мастера и Маргариты». Сейчас пока вот так.

Ваш папа — военный. Он научил вас принимать серьезные решения, которые меняют жизнь в корне? А стоит ли вообще так рисковать?

— Я сама иногда, оборачиваясь назад, думаю о том, сколько во мне было смелости и упорства, а это точно от родителей, чтобы взять и повернуть свою жизнь совсем в другое русло. Горжусь той версией себя, за то, что я сделала. А вот родители как раз такого поворота не ожидали, им понадобилось какое-то время, чтоб принять мой выбор, но они меня поддержали.

Есть ли у вас собственный жизненный девиз?

— Формулировки определенной нет. Но попробую так: «Верить, делать, отдыхать, не бороться, расслабляться, благодарить, мечтать».

Вы актриса спортивная. Если раньше дети бегали во дворах, катались на велосипедах, то сейчас многие днями зависают дома в гаджетах. Как вы думаете, как можно оторвать молодежь от компьютеров?

— Тут, наверное, нужны разные родительские и психологические хитрости. Но вот я бы, возможно, попыталась ставить экранные ограничения и организовать совместный досуг, плюс кружки и секции. Главное, чтобы это действительно было интересно ребенку, а не из-под палки. Тогда будет азарт, и на телефон не будет времени и желания сильно отвлекаться.

Вы давно замужем. Насколько для вас важна семья?

— Важно хранить ценности и развиваться самому, поддерживать и разговаривать, как бы банально это ни звучало, не зацикливаться на партнере, быть собой и быть командой. Да и кто бы что ни говорил, человеку нужен человек. О любви и партнере мечтают все, у кого этого нет. Найти свое бывает непросто, но у каждого свой путь и опыт.

Досье

Александра Власова родилась 19 января 1990 года в Москве. В 2015 году она окончила Школу драмы Германа Сидакова по специальности «актер драматического театра и кино». Фильмография Александры Власовой сегодня насчитывает порядка 40 работ, включая такие популярные телевизионные сериалы, как «Молодежка», «Звоните ДиКаприо!», «Успешный», «Карьеристки».