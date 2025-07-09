Новый фильм «Мир юрского периода: Возрождение» помог Скарлетт Йоханссон побить новый карьерный рекорд. Картина всего за шесть дней проката заработала $318 млн, что значительно укрепило позиции актрисы в списке самых успешных звёзд Голливуда. Общие сборы фильмов с участием Йоханссон достигли невероятных $14,8 млрд. Большую часть этой суммы обеспечили проекты Marvel, включая ленты «Мстителей» и «Первый мститель: Противостояние».

В топе самых кассовых актёров также значатся Том Хэнкс, Роберт Дауни-младший, Сэмюэл Л. Джексон и Крис Пратт. Любопытно, что Хэнкс — единственный из этого списка, кто не снимался в киновселенной Marvel. Хотя, может ещё не время!