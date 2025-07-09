Какие легендарные актеры решили уйти из кино и что известно об их жизни

Голливудский актер Майкл Дуглас не планирует возвращаться к актерской деятельности. С таким заявлением он выступил на Международном кинофестивале в Карловых Варах, сообщает Variety.

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Майкл Дуглас перенес рак горла и помогает Кэтрин Зета-Джонс

«Я принял решение не работать с 2022-го, потому что понял, что пора остановиться», — Майкл Дуглас.

«Я трудился не покладая рук почти 60 лет, и мне бы не хотелось уйти из жизни на съемочной площадке. Я не собираюсь возвращаться в кино. Но я бы не назвал это пенсией, если подвернется что-то действительно стоящее, я бы вернулся, но в остальном — нет», — рассказал Дуглас.

Звезда «Уолл-стрит» и «Основного инстинкта» также признался, что ему было очень страшно во время борьбы с раком горла, который был диагностирован ему несколько лет назад.

«Мне повезло», — поделился актер, рассказав, что прошел программу химиотерапии и чудом избежал операции.

Артист добавил, что работает над одним независимым проектом, «для которого еще предстоит довести до ума сценарий», но в настоящее время он больше заинтересован в том, чтобы во всем поддерживать жену, актрису Кэтрин Зета-Джонс.

«Я рад играть роль жены для своей супруги», — Майкл Дуглас.

Последней крупной ролью 80-летнего Дугласа стал ученый Хэнк Пим в супергеройских фильмах Marvel «Человек-муравей», «Человек-муравей и Оса» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Вместе с тем актер не порвал связей с индустрией развлечений окончательно — на фестивале в Карловых Варах актер представил публике отреставрированную версию фильма Милоша Формана 1975 года «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном.

Джек Николсон появился на публике впервые за много лет

Сам Николсон ушел из кинематографа в 2010 году, когда на экраны вышла картина «Как знать». Артист не делал официальных заявлений о завершении карьеры и никак не объяснял свое решение.

В 2023-м таблоиды рассказали, что звезда «Сияния» страдает тяжелой формой деменции, живет в одиночестве в особняке на Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе и общается только с родственниками, которые остаются его единственной связью с миром. Источники утверждали, что физически 88-летний актер в полном порядке, но рассудок якобы полностью покинул его.

Тем не менее, в феврале 2025 года Николсон появился на публике на съемках юбилейного выпуска Saturday Night Live, посвященного 50-летию шоу, и даже восхитил пользователей сети своей внешностью.

Брюс Уиллис страдает от деменции и проводит время с семьей

Звезда голливудских боевиков Брюс Уиллис оставил Голливуд весной 2022 года из-за серьезных проблем со здоровьем. Сообщалось, что актер страдает афазией, неврологическим расстройством, которое приводит к нарушению речи, а в некоторых случаях влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова.

Позже появилась информация, что у Уиллиса лобно-височная деменция

За последнее десятилетие актер, несмотря на ухудшающееся состояние, сумел сняться в нескольких десятках низкобюджетных независимых фильмов. Так Уиллис решил заработать побольше денег для своей семьи перед завершением карьеры. Всего за 40 лет в кинематографе Уиллис снялся более чем в 70 картинах, а его образы стали неотъемлемой частью массовой культуры.

После завершения карьеры Уиллис посвятил свое время семье. По словам его родственников, болезнь актера прогрессирует, однако он продолжает оставаться в отличной форме. В январе звезда «Крепкого орешка» появился на публике впервые за три года, чтобы выразить поддержку спасателям, помогавшим жителям Лос-Анджелеса во время сильных пожаров.

Бриджит Фонда поразила таблоиды сильной потерей веса

Бриджит Фонда, известная по фильмам «Джеки Браун» и «Крестный отец 3», оставила Голливуд в начале 2000-х после того, как стала жертвой ДТП. Ее автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся. Актриса получила серьезную травму позвоночника. Несмотря на полученные в аварии травмы, спустя два года Фонда родила сына Оливера.

Последней работой артистки стал телефильм «Снежная королева». В настоящее время Фонда ведет непубличную жизнь, но иногда попадает в объектив папарацци. В мае 2025 года она впервые за 16 лет появилась на людях вместе с мужем, композитором Дэнни Элфманом, и таблоиды поразились тому, как сильно представительница знаменитой актерской династии Фонда потеряла в весе по сравнению со своим предыдущим появлением на публике.

В 2023 году в интервью The Daily Mail Фонда призналась, что вовсе не собирается возвращаться в Голливуд:

«Быть обычным человеком слишком приятно для такого».

Кэмерон Диас в 2025 году вернулась в кино после десятилетней паузы

Завершение актерской карьеры может оказаться лишь продолжительной паузой, как это произошло со звездой «Маски» и «Все без ума от Мэри» Кэмерон Диас. Артистка ушла из кино в середине 2010-х после съемок сразу в трех комедиях «Другая женщина», «Домашнее видео: Только для взрослых» и «Энни». Она покинула Голливуд на целое десятилетие, объяснив это желанием посвятить время семье.

«Я должна была сделать это, чтобы вернуть свою собственную жизнь», — Кэмерон Диас.

Однако в начале 2025-го Диас неожиданно вернулась в кино с комедийным боевиком «Снова в деле». В скором времени запланирован релиз черной комедии «Исход» с Диас в одной из главных ролей. Также актриса вернулась к озвучке принцессы Фионы в мультфильме «Шрек 5», выход которого состоится в 2026 году.