Звезда «Бриджертонов» сыграет в фильме «Дьявол носит Prada 2»

Издание Deadline сообщило, что актриса Симон Эшли, известная по «Бриджертонам» и «Русалочке», сыграет в фильме «Дьявол носит Prada 2». Какая именно роль у Эшли, не раскрывают.

© Чемпионат.com

К своим ролям в сиквеле вернутся Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. С ними сыграет Кеннет Брана, которому досталась роль мужа Миранды Пристли.

«Дьявол носит Prada» — комедийная драма режиссёра Дэвида Френкеля по одноимённой книге Лорен Вайсбергер, рассказывающая о девушке, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов. Лента получила тёплый приём как со стороны критиков, так и от зрителей.

«Дьявол носит Prada 2» выйдет в зарубежный прокат 1 мая 2026 года.