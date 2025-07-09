Актер Самойленко назвал ошибкой съемки в продолжении «Папиных дочек»

Актер Александр Самойленко в разговоре с сайтом «Страсти» назвал ошибкой съемки в продолжении сериала «Папины дочки». Артиста уговорили принять участие в проекте, однако он уверен, что не стоило соглашаться.

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«Я снялся в одном эпизоде буквально, потому что уговорили. Не более того. Я понял, что совершил очередную ошибку. Не надо было соглашаться. Вступать в одну и ту же воду бессмысленно. Я посмотрел первую серию, мне она не понравилась. Я не говорю, что мне понравились те «Папины дочки», но хотя бы формат был понятен. А сейчас еще кино снимают. Мне кажется, это не та история. Хотя она нравится зрителям, раз снимают. У каждого свой вкус», - признался актер.

Самойленко рассказал, что ценит работу с режиссером Климом Шипенко. Он назвал «замечательным режиссером» Давида Ткебучаву. Актер мечтает поработать с Сергеем Урсуляком.

О карьере артиста, состоянии здоровья после автомобильной аварии и желании влюбиться читайте в интервью сайту «Страсти».