Памела Андресон и Лиам Нисон снялись в образах из фильма «Голый пистолет»

Модель и актёр погрузились в атмосферу 90-х. Памела Андресон и Лиам Нисон стали героями новой обложки Entertainment Weekly. Звезда «Спасателей Малибу» позировала перед камерой в мини-платье и на мотоцикле, а её коллеге достались кожаная куртка и детский велосипед.

© Чемпионат.com

© Обложка Entertainment Weekly

Обложка журнала приурочена к выходу фильма «Голый пистолет», в котором Андресон и Нисон исполнили главные роли. Поклонники отметили, что совместное появление артистов на экране и эта съёмка погрузили их во времена 90-х. Тогда карьера Памелы и Лиама была на самом пике.