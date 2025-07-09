Джонни Депп жестко высказался об уходе из «Фантастических тварей»

В недавнем интервью Джонни Депп вновь прокомментировал своё отсутствие в роли Грин-де-Вальда в сиквеле «Фантастических тварей». По словам актёра, его попросили уйти с роли из-за судебных разбирательств с Эмбер Хёрд.

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Они сказали, что мне следует уйти в отставку. Пошли они к чёрту. Меня слишком много, чтобы убить. Если вы думаете, что сможете причинить мне больше боли, чем мне уже причинили, вы ошибаетесь.

Студия попросила Деппа покинуть сиквел на следующий день после того, как он проиграл в 2020 году суд по делу о клевете против газеты The Sun. Депп снимался в сиквеле «Фантастических тварей» всего один день. В конечном итоге его заменил Мадс Миккельсен.