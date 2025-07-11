Сергей Безруков объяснил, чем театр лучше кино

51-летний Сергей Безруков за десятилетия кинокарьеры успел воплотить на экране немало запоминающихся ярких ролей. Однако не менее продуктивна и его театральная карьера, которая ныне развивается стремительнее, чем в молодые годы.

Актер состоялся и на режиссерском поприще и признался, что сцена влекла и влечет его гораздо больше, чем съемки в фильмах и сериалах. В эксклюзивном интервью для WomanHit Безруков объяснил, почему театральные подмостки ему дороже кино.

«Ну, я не буду оскорблять кино. Я слишком плотно работаю и там, и там. Поэтому не буду бросать камень ни в коем случае в своих коллег-киношников. Нет. Но театр все-таки искусство здесь и сейчас. Более того, спектакль не повторяется. Ни один спектакль не похож на предыдущий. Они всегда будут разные, потому что мы с вами меняемся», — говорит артист.

К слову, затронул Сергей Витальевич и насущную тему искусственного интеллекта, который активно внедряется и в творческие профессии. Он не стал отрицать, что ИИ — мощный инструмент, который можно использовать и при создании кинокартин, и в прочих видах деятельности. Однако «живого актера» он никогда не заменит, уверен Безруков.