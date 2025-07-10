Умерла актриса Иоана Булкэ

9 июля скончалась Иоана Булкэ, известная румынская актриса театра и кино.

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Одной из последних экранных работ артистки стала лента "Дальше - тишина".

Булкэ родилась в 1933 году в городе Крайова. В 1957-м окончила Институт театрального искусства и кинематографии. Играла на сцене Национального театра имени Караджиале в Бухаресте.

В кино - с 1955-го: "Счастливая мельница" и "Гордость" (фильмы шли в советском прокате), "Портрет неизвестной", "Твоя вина", "Под созвездием Девы", "Свадебное танго" и другие.

На счету артистки ряд наград - орден "Культурные заслуги", премия UCIN за лучшую женскую роль в 1971 году и премия Gopo в такой же номинации в 2008-м.

Некролог Булкэ опубликован на сайте ее театра.