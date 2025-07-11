Погиб актер из «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

Французский комик и актер Бан Хэй Мин скончался на 43-м году жизни. Об этом сообщает французская газета Le Parisien. По предварительным данным, причиной трагедии стал несчастный случай, который произошел в 17 округе Парижа. Мужчина уронил телефон в водосточный желоб - и когда, пытался его достать, упал с балкона на восьмом этаже.

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Во Франции и за ее пределами Бан Хэй Мин был известен прежде всего как комик, актер-импровизатор. Выступал со стендапами и юмористическими шоу.

Он родился 29 ноября 1981 года, во французском городе Лормон. Отец был из Камбоджии, а мать - китаянкой. Интерес к юмористическим скетчам проявлял еще в школьные годы. В его фильмографии - более 20 работ. Бан Хэй Мин снимался преимущественно в комедиях и боевиках. Самые известные его киноработы - в фильмах "Астерикс и Обеликс: Поднебесная", "Козел отпущения", "Шеф" и "Злодеи".