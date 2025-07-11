«Кино — это бизнес». Дмитрий Колчин оценил перспективы российских фильмов

14 июля на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Инкассаторы» о двух горе-напарниках, которые решают сымитировать ограбление самих себя. Актер Дмитрий Колчин в проекте сыграл одну из главных ролей — шефа инкассаторов. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.

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Дмитрий, расскажите, как вы оказались в проекте «Инкассаторы».

— Я попал в проект через пробы. Это всегда испытание, которое ты проходишь, и в финале тебя ждет награда в виде фразы «вас утвердили». А в сценарии меня привлек мой герой. Здесь внутри одного персонажа находится сразу несколько разных личностей. Для актера это, конечно, подарок.

Насколько вам близок юморной характер вашего персонажа?

— Внешне и внутренне совсем не близок. Я в жизни не такой человек, поэтому мне как актеру было любопытно пожить в этом «теле». Сейчас смотрю на фото со съемочной площадки и, честно говоря, удивляюсь тому, как все перевоплотилось. И в этом гигантская заслуга съемочной группы.

На съемках были какие-то особенно запоминающиеся моменты?

— Сама съемочная площадка по своей сути — это один большой запоминающийся случай. Очень часто там происходит что-то курьезное. Изначально мы планировали, что у моего героя будут нарочито идеально белые зубы. Мы заказали специальные накладные челюсти, которые я носил месяц, привыкал ими пользоваться, нормально разговаривать. Но как только сложился весь образ — костюм, грим, прическа, аксессуары… челюсти оказались лишними, и от них отказались. Теперь они в качестве памятного сувенира со съемок ждут своего часа в коробочке у меня дома.

Как думаете, у российских проектов есть шанс конкурировать с западными сериалами и фильмами?

— Да, при соблюдении конкурентных условий. Кино — это не только режиссура, сценарий и актерская игра. В мировых проектах участвуют и мировые бюджеты, и мировые продюсеры. И ориентированы они изначально не на локальный рынок. Если говорить о зрительском кино, то это, конечно, бизнес, который можно масштабировать.

Как вы оцениваете состояние российского кино? В какую сторону движется индустрия?

— Позитивно. Не только потому, что работаю в этой сфере, но и потому, что я такой же зритель. За последние несколько лет снято очень много достойных проектов. Знаю, что сейчас кино шагнуло в регионы. Посмотрим, к чему это приведет, но это точно даст нам новые имена в производстве. Кровь любой индустрии нужно омолаживать.

Бывает ли у вас желание попробовать себя по другую сторону камеры, например в режиссуре?

— В режиссуру я пока даже не осмеливаюсь. Мне кажется, это будет сложно именно для меня. Сценарий — да, этим занимаюсь давно, мне нравится, и я нахожу на него время. Мысленно готовлюсь к тому, чтобы спродюсировать проект по своему же сценарию.

Как, по-вашему, сегодня изменилась работа актера в российском кино?

— Ирония в том, что я не знаю, как было раньше. В моей работе принципиально не изменилось ничего. У меня есть задача, внутреннее понимание и желание каждый раз подниматься на ступеньку выше в своих умениях. Это называется опытом.

Досье

Дмитрий Юрьевич Колчин родился 10 июля 1982 года в Самаре. Учился в местной Академии культуры и искусств. Начало его профессионального творческого пути связано с созданием в 2005 году команды КВН «СОК». Здесь он был лидером, занимался разработкой сценариев, а также выполнял функции директора самарской сборной «веселых и находчивых».