Джозеф Куинн рассказал о работе в фильме «Фантастическая четверка»

Во время пресс-тура «Фантастической четвёрки» актёр Джозеф Куинн, сыгравший в фильме Человека-факела, рассказал, каково было играть персонажа.

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Актёр в шуточной форме рассказал о том, что ему приходилось «поджигать себя» постоянно, а в некоторых случаях его поджигали другие.

«Иногда я поджигал себя, иногда меня поджигали другие. Ожоги — это то, что происходит, с этим невозможно бороться, к этому привыкаешь».

Сюжет будущей ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей.

Премьера ленты за рубежом состоится 25 июля.