Звезда «Моей прекрасной няни» раскритиковал идею снять ремейк

Намерение снять ремейк ситкома «Моя прекрасная няня» свидетельствует о «скудости мысли наших сценаристов». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил актёр Борис Смолкин.

Заслуженный артист РФ, сыгравший в оригинале дворецкого Константина, указал, что пока «ни один вторичный проект успеха не добивался».

При этом он признался, что всё же посмотрит ремейк.

«Посмотрю, что они натворили», - заключил Смолкин.

Ранее стало известно, что главную роль в ремейке «Моей прекрасной няни» сыграет ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».