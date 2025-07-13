Энн Хэтэуэй рассказала о самой сложной роли в своей карьере

42-летняя актриса Энн Хэтэуэй в интервью журналу Vogue рассказала, что роль в фильме Дэвида Лоури «Мать Мария» стала для неё самой сложной за всю карьеру.

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Съёмки стали для актрисы настоящим испытанием, потому что режиссёр стремился создать совершенно нового персонажа, которого Хэтэуэй было сложно уловить. По её словам, поиск нужного образа оказался очень сложным процессом.

Хэтэуэй призналась, что очень хотела сыграть эту роль, но это оказалось тяжело. Она рассказала, что при подготовке к роли почти два года ежедневно занималась танцами и вокалом, что спровоцировало небольшой кризис личности.

«Я давно не училась с таким упорством. Я знала о себе одно: я не смогу. Я не умею танцевать. Я не умею петь, как поп-звезда», — заявила актриса.

В фильме актриса играет поп-диву, переживающую экзистенциальный кризис, — она сбегает из тура и просит помощи у подруги-модельера, которую играет Михаэла Коэл. Хэтэуэй рассказала, что чувствовала себя новичком в профессии во время съёмок — режиссёр хотел сформировать из неё образ, совершенно отличный от того, к которому она привыкла.

«Мне пришлось смириться с тем, что я новичок. Смирение — приходить каждый день, зная, что у тебя всё получится. И это должно быть нормально. Ты не "плохая". Ты просто новичок. Чтобы прийти к такому образу мышления, мне пришлось избавиться от некоторых трудностей. Это было приятно. Но это было тяжело, как и тяжело бывает с опытом трансформации».

Съёмки фильма Дэвида Лоури «Мать Мария» завершены, однако подробности сюжета и дата выхода картины пока держатся в секрете.