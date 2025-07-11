Никита Кологривый снимется в зарубежном кинопроекте

Актёр театра и кино Никита Кологривый подтвердил, что рассматривает возможность участия в иностранном кинопроекте. Он отметил, что подробности сотрудничества пока не разглашаются.

Ранее артист уже заявлял о желании развивать свою карьеру за пределами России. В числе приоритетных направлений он называл Голливуд, страны Европы и Китай.

Кологривый подчеркивал, что российская киноиндустрия становится для него «тесной», и он готов к новым профессиональным вызовам на международной арене, пишет ТАСС.

Ранее актера в июне с его коллегами эвакуировали из Ирана в июне во время съемок. Также Большой и Мариинский театры объединились для показа балетов Стравинского.