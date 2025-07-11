Константинова призналась, на какую актрису хочет быть похожей

Российская звезда сериалов Любовь Константинова в беседе с Teleprogramma.org рассказала, на каких актрис ей хотелось бы быть похожей.

По словам артистки, главный секрет актеров, которые стали любимы, заключается в том, что они не старались быть на кого-то похожими, поскольку главная задача состоит в том, чтобы постичь себя и нюансы своей природы, психофизики, голоса, образа мысли и «надеть» на это персонажа, который написан автором сценариев или произведений. Константинова указала, что, даже если персонаж максимально далек, нужно найти то, что объединяет, а потом создавать другого человека, чтобы образовался стержень роли.

Собеседница издания подчеркнула, что у нее есть вдохновительницы-любимицы в кинематографе, и, в частности, в российском – это Наталья Гундарева. Константинова признается, что в каждом взгляде знаменитой актрисы чувствует работу душой, погоню не за внешним, а за внутренним.

«Огромный объем», – добавила артистка.

Она обратила внимание на то, что есть огромное количество талантливых актрис как из советских времен, так и из нынешних. Из иностранных актрис Константинова выделила Кейт Уинслет и ее подход к воплощению ролей, как она думает и работает в кадре, выходя за рамки и предлагая парадоксальные, но свои и живые реакции.