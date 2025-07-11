Игорь Гордин ответил, по какому сериалу его узнают

С заслуженным артистом России Игорем Гординым мы познакомились в Новосибирске на первом Международном Летнем театральном фестивале, где он был членом жюри, а также спикером образовательного форума "Актер и его мастерство: XXI век". И побеседовали о работе в театре и кино.

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Он любим театральными режиссерами. Не только Яновская и Гинкас в московском ТЮЗе работали с ним. Вспомним: были работы с Някрошюсом, Туминасом… И Богомолов, сейчас - Писарев, Шерешевский и Федоров... Все чаще и чаще сегодня видим этого замечательного актера в кино.

О юбилее, легенде и постоянстве

Игорь Геннадьевич, недавно на вас обрушился юбилей - 60-летие. Нам, вашим поклонникам, не верится! А вы себя как ощущаете?

Игорь Гордин: Ну… работоспособен еще. Понимаю, что надо использовать время, пока есть силы, когда ты на пике творческой формы. Потому что понимаешь, что дальше идет путь под горку. С ярмарки.

Вы в отличной форме, а ведь 60 - возраст пенсионера. Представляете, что вдруг подошла пенсия?

Игорь Гордин: А я на пенсии уже давно - как актер ТЮЗа: 25 лет работы в детском театре позволяют выйти на пенсию. ТЮЗ приравнивается к цирку и к балету. Еще Ульянов и Лавров пробили этот закон - за выслугу лет.

Вас называют "живая легенда московского ТЮЗа" - увидела в СМИ.

Игорь Гордин: Живая легенда? Пока еще нет. 32 года в театре - это не 50 все-таки. Живые легенды - Фрейндлих, Басилашвили. Или Яновская.

Вы с 1993 года в одном театре - это какое-то постоянство, свойственное вам? Хотя была возможность уйти - сколько театров было и есть на стороне.

Игорь Гордин: Теперь можно работать в родном театре, но при этом "ходить на сторону". Это в советское время актер был привязан к одному театру, и в редких случаях мог работать в других. Сейчас и руководство ТЮЗа идет мне навстречу, и время позволяет работать и в Театре Наций, где вообще нет своей труппы, там все актеры из разных театров, и еще я играю на сцене Московского Художественного театра. Работал и в "Современнике", в театре Фоменко, в театре Камбуровой, но при этом остаюсь актером ТЮЗа. И благодарен Генриетте Наумовне Яновской, что она мне это позволила. Для актера важно работать в разных пространствах, с разными режиссерами и партнерами, погружаться в неизведанные глубины. Это развивает актера, расширяет его природу, помогает совершенствоваться в профессии, не останавливаться на месте. Потому что страшно, когда ты становишься "живой легендой" и почиваешь на лаврах.

Что главное для вас, когда вы соглашаетесь играть роль? Материал, режиссер, партнеры или статус театра?

Игорь Гордин: Наверное, все вместе. Неплохо, если режиссер выдающийся. У меня был опыт работы с молодыми режиссерами, и не всегда это было интересно: приходилось прикладывать свой собственный опыт и помогать режиссеру, направлять его. Режиссеры, с которыми мне бы хотелось работать, наверное, будут работать в каких-то статусных театрах, вряд ли они начнут экспериментировать где-то "в подвале". Материал возьмут хороший, но это не всегда гарантия… Я сейчас пытаюсь не бросаться в любую работу. Когда выпускаешь спектакль, он входит в репертуар, и нужно регулярно его играть. Соответственно, нужны время и силы. А так как сейчас у меня четыре театра, поэтому каждое новое предложение очень внимательно рассмотришь, прежде чем согласиться на что-то. Может быть, и хочется попробовать себя там и там. Я, например, давно мечтаю поработать в Петербурге. Но понимаю, что сейчас это уже все сложнее.

О кино

И много снимаетесь в кино теперь?

Игорь Гордин: Мои постоянные съемки в кино - это иллюзия. Я полгода уже нигде не снимался. В кино как бывает: ты снимаешься, потом проходит год, два, три, прежде чем фильм выйдет на экран. А ты уже забываешь, что когда-то там снимался. Не скажу, что за последние годы я вышел на несколько прозвучавших проектов. Перечислю: "Балет", "Великая", "Императрицы", "Золотое дно", "Игры", "Наследники", "Плевако" - и это еще не все. И фильм "Вызов" все посмотрели. Недавно - "Северный полюс". Игорь Гордин: Это проекты большие, но мое участие в них минимальное. У меня был большой исторический проект, действительно, - "Великая". Бестужев, союзник Екатерины II - роль неожиданная для меня, потому что он человек пожилой, 70 лет. В первом сезоне его играл Сергей Шакуров. Но "Вызов" - пять дней я снимался там. Естественно, было престижно попасть в космический проект и существовать в этом блокбастере. Но актерская работа там была довольно простой для меня. "Северный полюс" - тоже дней пять, но я благодарен тому, что побывал на Севере, в замечательных местах, на атомных подводных лодках. Кино дает возможность побывать в тех местах, где ты вряд ли когда-нибудь окажешься. Я как-то снимался в Медвежьегорске в Карелии (где снимали "Любовь и голуби") - разве поехал бы туда когда-нибудь? "Золотое дно": история продолжается, но моего героя убили в первом сезоне. И это тоже несколько съемочных дней. Конечно, здорово, когда попадаешь в такой проект, который посмотрело немало людей. Сейчас сериалов снимается громадное количество. Мне кажется, уже кризис перепроизводства… Так что основное мое дело в театре происходит. Все-таки нужно было пройти такой длинный путь, чтобы к 60-ти годам получить возможность сниматься в громких проектах.

С одной стороны, роли - как в театре, исторические, костюмные: Бестужев, Меншиков, Победоносцев… А с другой - сплошные чиновники, бизнесмены и мерзавцы.

Игорь Гордин: Пытаюсь это амплуа отодвинуть. Решил, что "Золотое дно" будет последним камнем в этой череде мерзавцев, закрою тему коррупционеров, чиновников, и уже два года, собственно, не работаю с таким материалом.

Какие новые фильмы с вашим участием выйдут в ближайшее время?

Игорь Гордин: Осенью планируется выпуск сериала Данила Чащина "Большая фарма". Там у меня большая роль. Ученые-медики изобрели лекарство, которое может вылечить любое заболевание, даже раковую опухоль. Драматическая история семьи, с детективной подоплекой. И мой герой - не мерзавец.

"Я благодарен "Склифосовскому"

А как зритель вы смотрите такие сериалы, как "Склифосовский", где вы потом сыграли, и "Мосгаз"?

Игорь Гордин: Это очень разные фильмы - медицинский сериал и детективный. "Склифосовского" не смотрю. Но я благодарен "Склифосовскому", это один из самых популярных сериалов российского телевидения. У него громадное количество поклонников. Этот сериал дал мне зрительскую узнаваемость - меня люди стали узнавать благодаря ему.

Неужели? Это же стоило столько лет работать в театре, "живой легендой" стать!

Игорь Гордин: Да. Тридцать лет работаешь с Чеховым, Достоевским, Олби, Пушкиным и другими великими драматургами, а популярность тебе приносит медицинский сериал. Такая ирония судьбы. Меня до сих пор узнают именно по этому сериалу.

А "Мосгаз"? Увлеклись вы, как зритель, расследованиями майора Черкасова?

Игорь Гордин: Я смотрел не все серии, но это действительно было серьезное кино.

Думали о том, что там сыграете? ("Дело № 5: Операция "Сатана").

Игорь Гордин: Конечно, не думал. У меня было два раза, когда я попал в мир сериала, который наблюдал только по телевизору. Представьте: ты знаешь всех героев, они для тебя такие знакомые и близкие, и вдруг сам оказываешься в этой истории. В "Мосгаз" я попал благодаря Денису Евстигнееву, продюсеру Первого канала, потому что мы работали с Андреем Эшпаем, снимали сериал "Взрослые дочери", на котором Денис Евстигнеев был продюсером. У меня там была большая, серьезная роль. И вскоре, когда начали снимать очередной сезон "Мосгаза", он позвал меня в эту работу. Подобная история была у меня с "Небесным судом" Алены Званцовой. Когда вышел первый сезон, я был просто поклонником фильма. Кстати, неожиданно наткнулся на него в интернете и поразился фантазии режиссера и сценариста. А потом познакомились с Аленой, она позвала меня в фильм "Московские сумерки". А дальше всю нашу компанию из "Московских сумерек" она вписала во второй сезон "Небесного суда". И когда я снова попал в фантазийный мир "Небесного суда", было ощущение, как будто шагнул по ту сторону экрана. Случаются такие работы, когда просто получаешь большое удовольствие. Не всегда так в кино бывает. Иногда кино - это такой муторный, тяжелый процесс, когда ты часами ждешь, ждешь на площадке, пока снимут всего один кадр с твоим участием. Такая потеря времени, и, конечно, это выматывает.

Наступило лето. Идеальный отдых для вас - какой?