Что подарили Дэвиду Коренсвету в честь окончания съемок «Супермена»

Издание Hollywood Authentic взяло интервью у исполнителя главной роли в новом «Супермене» Дэвида Коренсвета. Он рассказал о периоде после съёмок супергеройской картины.

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По словам артиста, после завершения производства ленты, жена подарила ему огромный набор LEGO «Звёздные войны» — а именно знаменитый корабль Хана Соло «Тысячелетний сокол». Теперь он планирует собирать его во время ближайших выходных на протяжении двух дней.

У меня есть набор LEGO «Тысячелетний сокол», который мне подарила жена после окончания съёмок в «Супермене». Я увидел его недавно в своём шкафу и подумал, что именно его я соберу на ближайших выходных. Я просто выключу телефон и буду собирать его в течении двух дней.

«Супермен» рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»). Премьера картины состоялась 11 июля.