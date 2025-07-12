Педро Паскаль рассказал о своих самых любимых книгах

«Преступление и наказание» Фёдора Достоевского — любимая книга актёра Педро Паскаля
На берлинской премьере фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» выступил исполнитель главной роли Педро Паскаль. Артист рассказал о своих самых любимых книгах.
Первое место в топе актёра заняло «Преступление и наказание» — философский роман Фёдора Достоевского 1866 года. Второе любимое произведение Паскаля также оказалось русским — мистическая книга «Мастер и Маргарита» от автора Михаила Булгакова. На третьем месте расположился английский роман «Джейн Эйр» от Шарлотты Бронте.
Топ любимых книг актёра Педро Паскаля
- «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского;
- «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова;
- «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте;
- «Волшебная гора» Томаса Манна;
- «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека;
- «100 лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркес.