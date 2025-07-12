«Преступление и наказание» Фёдора Достоевского — любимая книга актёра Педро Паскаля

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На берлинской премьере фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» выступил исполнитель главной роли Педро Паскаль. Артист рассказал о своих самых любимых книгах.

Педро Паскаль рассказал о своих самых любимых книгах
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Первое место в топе актёра заняло «Преступление и наказание» — философский роман Фёдора Достоевского 1866 года. Второе любимое произведение Паскаля также оказалось русским — мистическая книга «Мастер и Маргарита» от автора Михаила Булгакова. На третьем месте расположился английский роман «Джейн Эйр» от Шарлотты Бронте.

Топ любимых книг актёра Педро Паскаля

  • «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского;
  • «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова;
  • «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте;
  • «Волшебная гора» Томаса Манна;
  • «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека;
  • «100 лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркес.