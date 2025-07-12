Барак и Мишель Обама стали актерами шестисерийного скетч-сериала

Бывший президент и первая леди США Барак и Мишель Обама вместе с актером и сценаристом Ларри Дэвидом работают над новым шестисерийным комедийным скетч-шоу, посвященным истории Америки.

«Мистер и миссис Обама хотели отметить 250-летие Америки и уникальную историю нашей страны в этот особенный день… Но тут позвонил Ларри Дэвид», – приводит Mirror выдержку из заявления телеканала HBO, на котором покажут шоу.

По словам Барака Обамы, ему довелось сидеть напротив самых сложных лидеров мира и бороться с некоторыми из самых неразрешимых проблем.

«Но ничто не подготовило меня к работе с Ларри Дэвидом», – шутит он.

Чета Обама и их компания Higher Ground продюсируют проект.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп во время выступления в штате Айова в честь Дня независимости США заявил о планах грандиозного празднования 250-летия страны в следующем году и одним из пунктов в череде праздничных мероприятий станут бои UFC на лужайке у Белого дома.