Никита Кологривый ответил, кого он готов сыграть из «Ну, погоди!»

Актер театра и кино Никита Кологривый заявил о готовности сыграть Волка в будущей киноадаптации анимационного сериала "Ну, погоди!". Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

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«Конечно. Я бы счастлив был сыграть этого персонажа», — сказал Кологривый, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее на площадке ПМЭФ 2025 генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн и председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева заключили партнерское соглашение о работе над новым полнометражным художественным фильмом "Ну, погоди!".

Производством фильма займется кинокомпания "Темп" при участии "Союзмультфильма". НТВ выступит генеральным информационным партнером фильма. Выход картины в прокат запланирован на 2028 год.

Первый выпуск легендарного мультфильма "Ну, погоди!" - дебютная работа режиссера Геннадия Сокольского - вышел на экраны в 1969 году в рамках мультипликационного альманаха "Веселая карусель". Одноименный сериал вышел в 1970 году, его снял режиссер Вячеслав Котеночкин. В 2021 году киностудия "Союзмультфильм" представила перезапуск одноименной серии мультфильмов "Ну, погоди! Каникулы".