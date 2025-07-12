Звезда «Пацанов» Карл Урбан попрощался с шоу

Звезда «Пацанов» Карл Урбан трогательно попрощался с шоу. Свою признательность создателям и фанатам популярного сериала он выразил на своей странице в соцсети.

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Артист поблагодарил зрителей, которые продолжают смотреть шоу на протяжении восьми лет. Он также отметил, что с нетерпением ждёт, когда фанаты увидят завершающий пятый сезон.

«Восемь лет… какая невероятная поездка, изменившая мою жизнь. Всем кто смотрит "Пацанов", — спасибо. Мы очень благодарны за вашу поддержку и с нетерпением ждём, когда вы увидите финальный сезон».

Съёмки пятого сезона «Пацанов» завершились в конце июня. Продолжение выйдет в 2026 году и закончит историю шоу. До финала проекта зрителей также ждёт второй сезон «Поколения «Ви» — он стартует 17 сентября. Сейчас Amazon также работает над сериалом про Солдатика и Грозу в 1950-х.