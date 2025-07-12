Брэд Питт мог сняться в фильме о гонках еще шесть лет назад

Известный актёр Брэд Питт мог сняться вместе с Томом Крузом в гоночном фильме ещё за несколько лет до недавней премьеры «Формула 1». Голливудские звёзды вели ранние переговоры о том, чтобы сняться в фильме «Ford против Ferrari», который вышел шесть лет назад о гонке 1966 года 24 часа Ле-Мана.

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