Брэд Питт мог сняться в фильме о гонках еще шесть лет назад

Брэд Питт мог сняться в фильме о гонках ещё шесть лет назад
Известный актёр Брэд Питт мог сняться вместе с Томом Крузом в гоночном фильме ещё за несколько лет до недавней премьеры «Формула 1». Голливудские звёзды вели ранние переговоры о том, чтобы сняться в фильме «Ford против Ferrari», который вышел шесть лет назад о гонке 1966 года 24 часа Ле-Мана.
«Мы с Томом какое-то время были на «Ford против Ferrari» с режиссёром Джо Косински. Это было примерно за 10 лет до выхода этого отличного фильма. Всё свелось к тому, что мы оба хотели водить машину, а он хотел играть Шелби, а я хотел сыграть Кена Майлза. И когда Том понял, что Кэрролл Шелби не будет много ездить в фильме, сняться не получилось», — сказал Питт в интервью The National.