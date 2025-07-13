«Стремлюсь хорошо выглядеть». Юлия Меньшова оценила современные тренды

Известная актриса и телеведущая Юлия Меньшова в интервью блогеру Алексо Надиряну поделилась своим взглядом на современные тренды вечной молодости и роскошной жизни. По её мнению, чрезмерные попытки казаться моложе выдают внутренние комплексы.

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«Роскошно выглядеть – это принимается и вообще класс, замечательно. Я и сама стремлюсь хорошо выглядеть. Но если начинается конкуренция, и ты пытаешься быть моложе, чем есть на самом деле, мне кажется, это всегда выглядит смешным и говорит о твоей уязвимой самооценке, твоем непринятии себя», – сказала Меньшова.

Актриса убеждена, что с возрастом важно переключаться с внешней привлекательности на другие ценности. Если в 20 лет акцент на сексуальность ещё может быть уместен, то в зрелом возрасте, по её мнению, гораздо важнее внутреннее содержание.

Меньшова также рассказала, что люксовая жизнь со своими рамками и табу является ограничением свободы. Ей с трудом дается поддерживать светские формальности на мероприятиях и общаться ради общения. Более приятным и естественным для Юлии является беседа в формате диалога.

«Я человек диалога более близкого, нежели обобщенного светского существования», – призналась актриса.

Меньшова не скрывает, что сознательно выбирает более простой и удобный для себя образ жизни. Например, она спокойно пользуется московским метро, чтобы добраться на съёмки. Как шутит актриса, пассажиры её обычно не замечают — все слишком увлечены своими смартфонами.

Ранее Юлия Меньшова опровергла информацию о том, что её 83-летней матери — народной артистке Вере Алентовой — провели операцию. По её словам, с самочувствием у актрисы всё хорошо.