Денис Никифоров дважды отказался от съемок в новой «Молодежке»

Актер Денис Никифоров признался в беседе с изданием «СтарХит», что дважды отказывается от съемок «Молодежки. Новая смена».

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В оригинальном сериале Никифоров исполнил роль тренера «Медведей» Сергея Макеева. Никифоров уверил, что его не будет и в сезоне, который сейчас снимается. Артиста не устроило, что ему сценаристы, продюсеры, авторы.

«Если конкретно, я считаю, изначально неправильно поступили, не объяснив зрителям, почему сократили сезон до 16 серий. И почему начали снимать про какого-то одного персонажа. Почему не сделать про нескольких, предложить какой-то калейдоскоп артистов — мол, будет про разных, но начнем с этого? Тут же просто ткнули пальцем в небо и получили очень конкретный ответ», — поделился артист.

По словам Никифорова, половина его знакомых, следивших за «Молодежкой», не поняли, что происходит в новых сериях. Он заявил, что люди негативно отнеслись к продолжению проекта.

Никифоров также заявил, что у сценаристов «Молодежки. Новая смена» странные методы. К примеру, он возмутился кончиной собаки главного героя. По мнению артиста, такими приемами не стоит пользоваться в проектах, которые смотрят дети.