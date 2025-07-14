Ирина Муравьева рассказала, за какую роль ей было стыдно

Актриса Ирина Муравьева призналась, что ненавидела свою роль в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Артистка не скрывает: после выхода картины на советские экраны ей даже «было стыдно». Об этом сообщает «ДНИ.РУ».

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Ирина Муравьева стала одной из самых ярких актрис советского кино, она запомнилась зрителям ролями в фильмах «Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная» и других. Но мало кто знает, что в последней из этих лент артистка категорически отказывалась сниматься из-за сценария и персонажа Нади Клюевой в ее исполнении могло не быть. На тот момент актриса уже была замужем и воспитывала двоих детей и считала неуместным играть легкомысленных красавиц.

«Было уже такое время, когда хотелось каких-то новых форм, а тут все происходит в конструкторском бюро, где кто-то хочет выйти замуж, и открыто про это говорит. А мне казалось, это так стыдно!» — объясняла Ирина Муравьева.

Из-за отсутствия работы артистка все же согласилась сняться в картине Геральда Бежанова. Однако после выхода «Самой обаятельной и привлекательной» на экраны Ирина Муравьева осталась недовольна своей работой и даже задавалась вопросом, зачем она там снялась.

«Я посмотрела на это все и поняла, что это — не то, что мне нравится. И потом, когда слышала про „Самую обаятельную и привлекательную“, у меня была краска на лице — мне так было стыдно за этот фильм! Я корила себя: зачем я только согласилась?!» — делилась актриса.

Спустя время звезда советского кино смирилась с неугодной себе работой.

«Я закрылась в комнате, чтобы никто меня не видел и не подумал, что я ненормальная, раз смотрю сама себя! И получила такое удовольствие! Мне так понравился этот фильм! И тогда поняла, что не стоит так уже серьезно относиться к жизни», — заявила артистка.

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