Дэвид Коренсвет признался, кого он хотел бы сыграть в «Звездных войнах»

Издание Vanity Fair проверило на детекторе лжи звезду нового «Супермена» Дэвида Коренсвета. Он отвечал на вопросы, которые задавал ему коллега по супергеройской ленте Николас Холт.

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Один из вопросов коснулся вселенной «Звёздных войн», которую обожает Коренсвет. Он рассказал, что хотел бы сыграть пилота истребителя X-wing, на которых летают повстанцы из космической саги. Артист подчеркнул, что с детства мечтал воплотить на экране джедая, но с возрастом больше полюбил авиацию.

«Моя мечта, пожалуй, сыграть пилота истребителя X-wing в "Звёздных войнах". Сыграть джедая было моей детской мечтой, но теперь, когда я увлекаюсь авиацией, хочу сидеть в кабине X-wing. Звучит как отличная идея для фильма — ты просто сидишь в этой кабине и не нужно учиться хореографии».

Сейчас студия Disney как раз разрабатывает фильм про пилота истребителя Star Wars Starfighter. Режиссёром ленты выступит Шон Леви — автор прошлогоднего хита Marvel «Дэдпул и Росомаха». Одну из главных ролей сыграет звезда «Драйва» и «Барби» Райан Гослинг.