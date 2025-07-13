«Я получил синяк в паховой области»: Дэвид Коренсвет — о съёмке полёта в «Супермене»

Чемпионат.com

Издание Vanity Fair проверило на детекторе лжи звезду нового «Супермена» Дэвида Коренсвета. Он отвечал на вопросы, которые задавал ему коллега по супергеройской ленте Николас Холт.

Дэвид Коренсвет ответил, какую травму получил на съемках «Супермена»
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Артиста спросили о самой ужасной травме, которую он получал во время работы над «Суперменом». Коренсвет рассказал, что получил огромный синяк в паховой зоне, когда снималась «эпическая» сцена полёта главного героя.

Есть кадры со съёмок, где меня подбрасывает в воздух — это такой замечательный и эпичный момент. Он есть в трейлере, в самом начале, где я встаю и выбиваю стекло, а потом выпрыгиваю из окна и лечу в воздух. В первом дубле, когда это происходит, я делаю мощный удар и подпрыгиваю, а потом просто кричу: «Мой пах». Так у меня появился огромный синяк.

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).