Ушел из жизни режиссер "Подземелья ведьм", "Апостола" и "Каменской" Юрий Мороз

В понедельник утром появилось сообщение о еще одной горькой утрате. Не успели зрители осознать, что не стало кинорежиссера Александра Митты, как пришла новость о том, что ушел из жизни кинорежиссер, сценарист, продюсер и артист Юрий Мороз. Об этом телеканалу "Россия-Культура" сообщил актер Дмитрий Харатьян.

Юрий Мороз - ученик Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Его путь во ВГИК на их курс лежал через Школу-студию МХАТ, в 1979-1987 годах Юрий Мороз служил в театре Ленком. В кино дебютировал как артист в исторической дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел". Известность артиста пришла к нему после роли Тони в мюзикле "Принцесса цирка".

У Юрия Мороза более 30 режиссерских работ. Он снял фильм "Подземелье ведьм", сериалы, которые завоевали популярность, - "Апостол", несколько сезонов "Каменской", третий сезон "Содержанок", "Операция "Сатана"" и "Угрюм-река". В 2023 году на фестивале в Выборге "Окно в Европу" был показан фильм Юрия Мороза "Лунатики". Режиссер год не дожил до своего 70-летия.

Мороз был привлекательным мужчиной, и его всегда окружали красивые женщины. Когда-то он и актриса Марина Левтова были одной из самых красивых и талантливых пар российского кино. Они познакомились на съемочной площадке фильма "Юность Петра". За этим последовала трагическая гибель Марины. Но у пары осталась дочь - известная актриса Дарья Мороз. Вторая жена Юрия Мороза - популярная актриса Виктория Исакова. Редакция "РГ" выражает соболезнования им обеим, а также близким и родным Юрия Мороза, зрителям и коллегам-кинематографистам. Уход Юрия Мороза - большая утрата.