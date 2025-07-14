Дмитрий Астрахан поделился воспоминаниями о режиссере Митте

В Москве на 93-м году жизни скончался Александр Митта, советский и российский кинорежиссер. За свою богатую творческую жизнь им снято более двадцати фильмов, а картины, которым он дал зеленый свет как наставник и худрук - подсчитать невозможно. Сегодня друзья и коллеги Митты вспоминают о нем с благодарностью и трепетом - как о Мастере. Именно так. Он - заглавная буква советско-российского кинематографа.

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Одним из первых своими воспоминаниями об Александре Наумовиче поделился режиссер и актер Дмитрий Астрахан.

"В Александре Наумовиче удивительным образом сочетались качества творца - и профессионала, - рассказывает он. - Он до мелких подробностей прописывал сценарии, закладывая при этом в текст подробности его художественного воплощения. Но до последнего кадра рефлексировал - а исчерпывающе ли это сделано или еще надо что-то где-то «подкрутить»".

Поэтому его картины в любом жанре - и "Экипаж", и "Друг мой Колька", и "Шагал-Малевич", и другие - не скучны и живы, уверен Астрахан, в них с годами открываются новые идеи, новые художественные ходы.