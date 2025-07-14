Стала известна причина смерти режиссера Юрия Мороза

Актер, режиссер и продюсер Юрий Мороз умер от рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Мороз боролся с онкологическим заболеванием с 2023 года. Он скончался на 69-м году жизни.

Мороз является выпускником актерского факультета Школы-студии МХАТ и режиссерского факультета ВГИКа.

Мороз срежиссировал такие проекты, как «Каменская», «Братья Карамазовы», «Апостол», «Угрюм-река», «Содержанки», «Лунатики», «Подземелье ведьм». Он также спродюсировал картины «Ликвидация», «Партизаны», «Темный мир в 3D», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Герой нашего времени», «Золотой теленок», «Здравствуйте, мы ваша крыша!».

В 2000 году Мороз получил специальный приз «Лучшая режиссерская работа в телесериале» на фестивале «Бригантина» за сериал «Каменская». В 2023-м удостоился награды за лучший сценарий кинофестиваля «Выборг 2023» за фильм «Лунатики».