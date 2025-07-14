Биография актера и режиссера Юрия Мороза

14 июля 2025 года стало известно, что на 69-м году умер российский актер и режиссер Юрий Мороз.

ТАСС собрал основную информацию об актере.

Происхождение и образование

Юрий Павлович Мороз родился 29 сентября 1956 года в городе Краснодон (Ворошиловградская область Украинской ССР; ныне Луганская Народная Республика, РФ).

В 1979 году окончил Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. М. Горького (ныне Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова). В 1979-1987 годах входил в труппу Московского государственного театра им. Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова").

В 1988 году Юрий Мороз получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова, Москва).

Работа в кино

В 1980-х годах Юрий Мороз в качестве актера снялся в фильмах "В начале славных дел" (1980, режиссер Сергей Герасимов), "Юность Петра" (1980, Сергей Герасимов), "Принцесса цирка" (1982, Светлана Дружинина), "Пацаны" (1983, Динара Асанова), "Лермонтов" (1986, Николай Бурляев), "Визит к Минотавру" (1987, Эльдор Уразбаев) и др.

С 1990-х годов работал как режиссер и сценарист, снял фильмы "Подземелье ведьм" (1990) и "Черный квадрат" (1992).

Широкую известность Юрию Морозу принесли поставленные им первые три сезона детективного сериала "Каменская" (1999-2003) по произведениям Александры Марининой. В дальнейшем он снял фильмы "Точка" (2005), "Форт Росс" (2013), "Лунатики" (2023), сериалы "Апостол" (2008), "Братья Карамазовы" (2008), "Угрюм-река" (2020), "Я не могу без тебя" (2022) и другие. Юрий Мороз был автором сценариев ряда своих кинокартин. В 2023 году его фильм "Лунатики" был отмечен призом за лучший сценарий на кинофестивале "Выборг" (Ленинградская область).

Юрий Мороз также принимал участие в продюсировании фильмов и сериалов, поставленных другими режиссерами. В их числе: "32-е декабря" (2004, Александр Муратов), "Доктор Живаго" (2005, Александр Прошкин), "Золотой теленок" (2006, Ульяна Шилкина), "Я остаюсь" (2006, Карен Оганесян), "Ликвидация" (2007, Сергей Урсуляк), "Отрыв" (2007, Александр Миндадзе), "Чудо" (2009, Александр Прошкин).

Был членом Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Личные сведения

Был женат вторым браком на заслуженной артистке РФ Виктории Исаковой (родилась в 1976 году). Дочь - Варвара. Первой женой режиссера была заслуженная артистка РФ Марина Левтова (погибла в 2000 году). Дочь - заслуженная артистка РФ Дарья Мороз (родилась в 1983 году).

Фильм о режиссере

Жизни и творчеству кинематографиста посвящен документальный фильм "Мороз и солнце" (2021, режиссер Руслан Трещёв).