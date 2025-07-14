Режиссер Котт назвал главную картину Митты

Кинорежиссер Александр Котт ("Северный полюс", "Ковчег", "Испытание") по просьбе "РГ" поделился мнением о творчестве своего коллеги, режиссера и педагога Александра Митты, чья кончина осиротила российский кинематограф.

"Александр Митта умел разговаривать на серьезные темы, но при этом его фильмы были легкими и абсолютно зрительскими. - Уверен Котт. - Их потому и помнят, и смотрят вот уже 60 лет".

"Теплота, доброта, душевность, легкий юмор - вот что главное для меня в фильмах Митты", - также отметил режиссер.

Главным фильмом ушедшего Мастера Александр Котт считает "Сказку странствий". По мнению кинорежиссера, этот фильм - "символ творческого порыва, эмоционального беспокойства, стремления к поиску смыслов".

Фильм "Сказка странствий" рассказывает историю девочки Марты, которая вместе со странником-философом Орландо ищет украденного брата Мая, обладающего врожденным даром находить клады. Этот фильм стал неожиданным поворотом в фильмографии режиссера Александра Митты после мощного и успешного боевика-катастрофы "Экипаж". Позднее режиссер признавался: "Я прорывался на чуждую территорию развлечения".

Подробнее о фильме мастера можно прочитать на сайте "Родины".