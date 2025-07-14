Будина заявила, что Митта переворачивал судьбы работавших с ним актеров

Актриса и телеведущая Ольга Будина в беседе с 360.ru заявила, что режиссер Александр Митта, которого не стало на 93-м году жизни, переворачивал судьбы всех актеров, которые с ним работали, и все они начинали делить жизнь на до и после.

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По словам собеседницы издания, Митта «превращал в золото» все, к чему он прикасался. Актриса утверждает, что он был не просто выдающимся или талантливым, он был великим режиссером советского и российского кино.

Как заметила Будина, со смертью Митты ушла целая эпоха, которая, по ее мнению, является до конца не оцененной. Артистка верит, что фильмы режиссера будут смотреть наши дети, внуки и правнуки.

Исполнительница одной из главных ролей в многосерийном фильме Митты «Граница. Таежный роман» добавила, что режиссера интересовали вечные и непреходящие ценности, которые он превращал в настоящие шедевры.