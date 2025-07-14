Ольга Будина раскрыла, почему Митта не сразу взял ее в «Таежный роман»

Ольга Будина раскрыла, что Митта не сразу взял ее на роль в «Таежном романе»
Сегодня не стало легендарного режиссера Александра Митты. Он скончался на 93-м году жизни. Для поклонников и коллег уход Александра Наумовича стал невосполнимой утратой. Митта не просто снимал потрясающие фильмы, но и открыл миру кино десятки звездных имен и дал дорогу в жизнь актерам, чьи имена мы сейчас прекрасно знаем. Ольга Будина, например, сыграла главную роль в многосерийном фильме «Граница. Таежный роман», после чего у нее началась новая жизнь. В этом она призналась, рассказывая о работе в сериале. Причем, о таком успехе она даже и нем мечтала- изначально шла на пробы на другую роль.
«После того как фильм вышел, в жизни каждого из нас все началось совсем иначе. И у Алексея Гуськова, Марата Башарова, Миши Ефремова, и Ренаты Литвиной и Елены Пановой. Ну и, разумеется, у меня тоже, - рассказала Будина.- Пробы проходили в мастерской Александра Наумовича в Романовом переулке. Я пришла пробоваться на роль Гали, а он мне говорит: «Читай роль Марины». Я читаю час, другой, понимаю, что это главная роль. Говорю: «Александр Наумович, так это же главная роль, она красавица тут главная». А он мне ответил: «Ты на себя в зеркало смотрела? И почему ты красишь ресницы коричневой тушью»? Я подумала: «Как он вообще мог разглядеть»? И потом он мне сказал: «Ты красавица, запомни. Иди». Это я, конечно, схематично рассказываю... А еще когда я приходила, он всегда говорил: «Солнце пришло». Когда заканчивались репетиции, он говорил: «Ну, вот: солнце уходит...»