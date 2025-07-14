Ольга Будина раскрыла, почему Митта не сразу взял ее в «Таежный роман»

Сегодня не стало легендарного режиссера Александра Митты. Он скончался на 93-м году жизни. Для поклонников и коллег уход Александра Наумовича стал невосполнимой утратой. Митта не просто снимал потрясающие фильмы, но и открыл миру кино десятки звездных имен и дал дорогу в жизнь актерам, чьи имена мы сейчас прекрасно знаем. Ольга Будина, например, сыграла главную роль в многосерийном фильме «Граница. Таежный роман», после чего у нее началась новая жизнь. В этом она призналась, рассказывая о работе в сериале. Причем, о таком успехе она даже и нем мечтала- изначально шла на пробы на другую роль.

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