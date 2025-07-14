В ФЕОР выразили соболезнования в связи с уходом Александра Митты

В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) выразили глубокие соболезнования сыну известного режиссера Александра Митты Евгению в связи с кончиной отца.

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"Александр Наумович был режиссером, который своими работами определил несколько эпох отечественного кинематографа и создал картины, получившие самую дорогую оценку для художника - зрительское признание и любовь, не стихавшие на протяжении всей его жизни и, бесспорно, продлившиеся и после его ухода", - сказано в соболезновании, подписанном президентом ФЕОР, раввином Александром Бородой.

По словам Бороды, Александр Митта, как по-настоящему творческий человек, чутко чувствовал актуальные темы и верил в успех своего дела, при этом экспериментировал, искал свой язык и не переставал учиться и пробовать новые формы.

"И в этом умении слышать голос современности и соединять его с личными переживаниями и уникальным художественным видением сложился неповторимый почерк Александра Наумовича - не только как режиссера, но и как педагога, писателя, сценариста, художника", - сказано в соболезновании.

Александр Борода также отметил, что кинолента Александра Митты, посвященная Марку Шагалу, внесла важный вклад в популяризацию творчества этого великого еврейского художника и познакомила широкую аудиторию с его личной судьбой.