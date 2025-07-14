Известный актер рассказал о дружбе с супругой ушедшего из жизни Юрия Мороза

Актер Павел Деревянко, который снимался в картине режиссера, сценариста и продюсера Юрия Мороза «Братья Карамазовы», рассказал о дружбе с его супругой Викторией Исаковой и отношении к самому постановщику. Его слова приводит RTVI.

Деревянко выразил соболезнования его близким.

«Моя подруга Виктория Исакова была за ним замужем. Мы играли с ней в спектакле "Вий", она повела меня на Николину гору в семью Мясищевых. Там мы все познакомились», — рассказал Павел.

Также артист вспомнил, что они проводили много времени вместе и даже отмечали праздники на даче.

«Юра был очень светлым человеком. Первый раз я у него снялся в какой-то небольшой роли, затем играл Смердякова в “Братьях Карамазовых”. Большая печаль, земля ему пухом», — сказал он.

14 июля стало известно, что Юрий Мороз ушел из жизни. Он был известен как режиссер сериалов «Каменская» и «Апостол», а также как автор экранизации «Братья Карамазовы» и режиссер многих других картин. С 2003 года Мороз состоял в браке с актрисой Викторией Исаковой, его дочь Дарья Мороз — также популярная артистка.

68-летний Юрий Мороз долгое время страдал от рака поджелудочной железы. Недавно ему был присвоен паллиативный статус.