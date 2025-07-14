Главные фильмы и сериалы Юрия Мороза

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его семья была далека от творчества: отец работал на шахте имени Засядько, а мать была хирургом. Но Мороз избрал творческую карьеру: в 1975 году Юрий переехал в Москву, где окончил Школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа. За годы карьеры Мороз успел поработать по обе стороны камеры: он прославился за выдающийся актерский и режиссерский талант. Вспоминаем наиболее заметные работы Юрия Мороза на экране и вне его.

"Принцесса цирка" (1982)

Всесоюзная известность пришла к Юрию Морозу после того, как он снялся в экранизации одноименной оперетты "Принцесса цирка" режиссера Светланы Дружининой. Это история любви загадочного воздушного гимнаста Мистера Икс и графини Палинской. Параллельно основному сюжету разворачивается и другая романтическая драма — между юной циркачкой Мари и студентом Тони, которые мечтают заключить брак, несмотря на протесты матери юноши. Роль последнего как раз и исполнил Юрий Мороз.

Несмотря на актерский талант и ряд других удачных работ, в 90-х артист с головой погрузился в режиссуру и продюсирование.

Первой громкой режиссерской работой Мороза стал детективный сериал "Каменская", снятый по романам Александры Марининой. Он рассказывает о сотруднице Московского уголовного розыска майоре милиции Анастасии Каменской (Елена Яковлева). По ходу сериала Каменская распутывает не одно дело благодаря своему упорству и аналитическим способностям и раз за разом успешно ловит преступников. На фоне других телепроектов того времени "Каменская" выделяется качественным продакшеном: изначально Мороз планировал снимать полнометражное кино, а потому сценарий, подбор декораций и актеров был выполнен очень тщательно. В итоге первые три сезона сериала, над которыми работал режиссер (1999–2003), влюбили в себя зрителей, изменили подход к телевизионным съемкам и проложили дорогу другим проектам о женщинах-детективах.

Следующим громким режиссерским и сценарным релизом Юрия Мороза стала полнометражная социальная драма о женщинах, занимающихся проституцией на точке. В центре сюжета — три девушки из провинции, Нина, Аня и Кира, по той или иной причине оказавшиеся в Москве и начавшие зарабатывать своим телом. Это история ночных бабочек и жестоких обстоятельств, которые толкнули их на непростой путь, история надежд на лучшую жизнь, разочарования и любви. В итоге каждая героиня по своему выходит из пучины, в которой оказалась.

В ролях — дочь режиссера Дарья Мороз, Виктория Исакова, Анна Уколова и Михаил Ефремов. Актрисы получили специальный приз на кинофестивале в Чикаго. В России ленту также отметили и номинировали на премию "Кинотавр".

Военно-исторический 12-серийный фильм стал большим событием для отечественной киноиндустрии. В нем Юрий Мороз рассказал о диверсионной операции 1942 года на оккупированной немцами территории. Основная история разворачивается вокруг обыкновенного сельского учителя Павла, который по совпадению оказывается братом-близнецом рассекреченного НКВД вражеского диверсанта. Теперь, чтобы найти остальных шпионов и обезвредить сеть, Павел должен занять место покойного брата и выведать секреты противника.

Проект выделяется нелинейным повествованием: по ходу сюжета режиссер не раз обращается к воспоминаниям и прошлому героев. Также зрителей не оставит равнодушной актерская игра Евгения Миронова, который мастерски изобразил двух очень разных и сложных персонажей.

Юрий Мороз также работал над экранизацией последнего романа Федора Михайловича Достоевского. Сюжет многосерийного фильма повторяет оригинал, повествуя о драме внутри семьи Карамазовых, непростых отношениях отца Федора Павловича и его сыновей — Мити, Ивана и Алеши.

Сериал получил высокие оценки за уважительное отношения к оригиналу и прекрасную актерскую работу.

В 2021 году Юрий Мороз занялся третьим сезоном полюбившегося зрителям сериала "Содержанки". Главную роль в нем вновь исполнила дочь режиссера Дарья Мороз. Этот сезон получился динамичным и по-настоящему детективным, сохранив фирменную иронию проекта.

"Лунатики" (2023)

Одной из последних сценарных и режиссерских работ Юрия Мороза стала полнометражная детективная драма "Лунатики". В центре сюжета — следователь Иванов, который расследует похищение известного рэп-исполнителя Никиты Прозорова. Постепенно детектив узнает, что за преступление было инсценировано матерью Никиты — Ренатой. На самом деле рэпера доставили в клинику, где он подвергается экспериментальному лечению для психокоррекции личности. Теперь Иванову предстоит разобраться в сложных отношениях матери и сына и понять, что толкнуло Ренату на непростой поступок.

Как всегда, работу выделяет качественный продакшен: ради съемок команда отправилась в жаркие астраханские степи. А сюжет Морозу подсказала сама жизнь: фильм основан на реальных событиях. Работа привлекла внимание критиков: "Лунатиков" включили в конкурс полнометражного кино и представили на фестивале "Выборг".