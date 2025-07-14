Некоторые звезды кино не только играют героев на экране, но и совершают по-настоящему трогательные поступки в реальной жизни.

Робин Уильямс, например, в каждом контракте на съемки прописывал пункт: в массовке должны участвовать бездомные. Благодаря этому более полутора тысяч человек получили временную работу и возможность заработать. Уильямс помогал им не словами, а делом.

Самые сумасшедшие поступки голливудских актеров

А Киану Ривз после съемок «Матрицы» добровольно отдал 75 миллионов долларов – не продюсерам или звездам, а именно тем, кто делает магию кино за кадром: специалистам по спецэффектам и костюмерам. По его словам, эти люди заслуживают гораздо больше, чем получают.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.