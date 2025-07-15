В 35 лет ушел из жизни известный эстонский актер Йорген Лиик

На 36-м году жизни скончался Йорген Лиик. Соответствующая пометка появилась в профиле эстонского артиста на IMDb. Причина смерти и ее детали не разглашаются.

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Лиик родился в 1990 году в Курессааре. В 2014-м окончил EMTA - Эстонскую академию музыки и театра в Таллине. В том же году профессионально дебютировал на сцене. Сниматься начал чуть ранее.

В списке работ - фильмы и сериалы "На семи ветрах", "Офисная месть", "Последний Ромео" (дебют на большом экране), "Полярный мальчик", "Мужеубийца/Девственница/Тень", "Мрачный рай", "Конец цепи", "Ноябрь" и другие проекты.

Его последний фильм - "Аврора" - датирован текущим годом.

Жена - актриса Реа Лест, они снимались вместе с нескольких картинах.