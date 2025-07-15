Умер актер из "Арены неистовых" Автандил Майсурадзе

На 71-м году жизни скончался советский борец греко-римского стиля, чемпион СССР и актёр Автандил Майсурадзе. Юбилей он отметил 27 июня, причина смерти не раскрывается.

© кадр из фильма «Хареба и Гоги»

Некролог появился на сайте Федерации спортивной борьбы России.

"Огромная утрата для всего борцовского мира. Мы с Автандилом Майсурадзе долгое время вместе представляли сборную Советского Союза, он боролся в тяжелом весе, конкурировал с легендарным Александром Колчинским", - вспоминает его достижения президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

ФСБР выражает соболезнования родным и близким спортсмена.

Среди киноработ Автандила Майсурадзе картины "Арена неистовых", "Хареба и Гоги".